Zlatan Ibrahimovic: Tor gegen Venezia erhöht Quote des Milan-Stürmers

Beim 3:0-Sieg des AC Mailand bei Aufsteiger FC Venezia jubelte der 40-Jährige bereits in der 2. Minute, als er eine Hereingabe aus zwei Metern nur noch in den verwaisten Kasten schieben musste.

Für „Ibra“ war es das 301. Tor in den europäischen Topligen, in denen er zum Einsatz gekommen ist.

Ibrahimovic: Vertrag soll verlängert werden

Auch in der laufenden Saison ist seine Quote beeindruckend: In den 13 Spielen, in denen Ibrahimovic zum Einsatz kam, kam er acht Tore und zwei Assists.