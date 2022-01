Weinbuch nominiert Frenzel und Geiger für Olympia

Frenzel wird an den Olympischen Spielen teilnehmen © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Eric Frenzel und Vinzenz Geiger haben als erste deutsche Kombinierer ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Peking sicher.

Das verkündete Bundestrainer Hermann Weinbuch am Sonntag nach dem Weltcup in Val di Fiemme. Für die übrigen drei Startplätze seien „alle anderen fünf Athleten noch im Topf“, so Weinbuch.