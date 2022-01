Lewandowski zum dritten Mal „Sportler des Jahres“ in Polen

Nach der Wahl zum "Sportler des Jahres 2021" in Polen kann sich Lewandowski auch Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer am 17. Januar machen. Am Freitag hatte der Weltverband bekannt gegeben, dass der Pole neben Weltstar Lionel Messi (Paris St. Germain) und Mo Salah (FC Liverpool) in der Endauswahl steht.