Handball-EM 2022: Kai Häfner freut sich auf Härtetest mit Deutschland gegen Frankreich

Am Sonntagabend steht die EM-Generalprobe der deutschen Mannschaft gegen Frankreich an (LIVE auf SPORT1). Kai Häfner blickt bei SPORT1 auf dieses Duell voraus.

Handball-EM: Deutschland testet gegen Frankreich

An der Schwere der Aufgabe dürfte auch der Ausfall des französischen Kapitäns nichts ändern. Valentin Porte war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden und steht den Franzosen gegen Deutschland nicht zur Verfügung.

Nichtsdestotrotz geht es am Sonntag nicht in allererster Linie darum, einen sportlichen Erfolg einzufahren. Bundestrainer Alfred Gislason wird den Test gegen die Franzosen auch dazu nutzen, im Hinblick auf die EM in der Slowakei und Ungarn an Automatismen im Team zu arbeiten. (DATEN Tabellen der Handball-EM)