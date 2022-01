NFL: Kampf um die Playoffs mit 49ers, Raiders, Chargers, Saints

Sieben Teams kämpfen am letzten Spieltag der NFL noch um drei freie Playoff-Plätze. Besonders heiß dürfte es im Spielerparadies werden.

Vor dem letzten Spieltag der Regular Season in der NFL wird kräftig gerechnet.

Denn es geht um die entscheidende Frage, welche Teams sich noch für die Playoffs qualifizieren können und damit weiter vom Einzug in den Super Bowl träume dürfen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Von den insgesamt 14 Plätzen in der Postseason sind bereits elf Tickets vergeben.

NFL: Elf Teams sind schon in den Playoffs

In der AFC dürfen sich Buffalo Bills, New England Patriots, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans und Kansas City Chiefs schon über mindestens ein zusätzliches Spiel in dieser Saison freuen.