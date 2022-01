Rees und Lesser mit Top-Ergebnissen in der Verfolgung von Oberhof

Auch Doll liefert ordentliche Leistung ab

Das Rennen gewann der als Neunter gestartete Quentin Fillon Maillet trotz zwei Fehlern in 36:48,3 Minuten. Für den Franzosen war es bereits der dritte Sieg in einer Verfolgung in Serie. Zweiter wurde der Schwede Sebastian Samuelsson (1/+9,9), Tarjei Bö (3/+15,6) aus Norwegen lief auf Rang drei. ( Biathlon: Weltcup-Stände )

Für die Männer geht es in Ruhpolding am Donnerstag mit dem Sprint weiter. Nach dem zweiten Heimweltcup kommt es in Antholz (20. bis 23. Januar) zur Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar).