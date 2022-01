Markus Söder verteidigt im Doppelpass Geisterspiele in der Bundesliga

Der bayerische Ministerpräsident spielt damit auf den Rückrunden-Auftakt des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) an, bei dem die Münchner trotz zahlreicher Corona-Infektionen in der Mannschaft antreten mussten.

Der 55-Jährige regt dazu an, dass die DFL sich in diesen Fällen berät und eine bessere Lösung findet. Bei einem anderen viel diskutierten Thema sieht er den Fußball aber auf dem richtigen Weg.

Söder verteidigt Entscheidung für Geisterspiele

Dass das nicht in allen Bundesländern so gehandhabt wurde, passte dem Politiker der CSU nicht: „Ich habe mich damals total geärgert, dass manche Kollegen gesagt haben, wir lassen Zuschauer zu. Dann sind die Zahlen wieder gestiegen. Keiner ist vor diesem Corona gefeit. Die meisten wissen gar nicht, wo sie sich anstecken. Die Entscheidung war richtig von uns.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In den großen Fußball-Ligen in England, Spanien und Italien können Zuschauer die Partien im Stadion verfolgen. Daher ist die Diskussion in Deutschland groß. „Die Delta-Variante zog hoch, ich war viel in den Krankenhäusern, habe Gespräche geführt. Dann haben wir es in den Griff bekommen. Kurz vor Weihnachten ist dann von einer neuen Variante die Rede. Darauf mussten wir auch wieder reagieren. Und das macht es so schwierig“, erklärt Söder die Entscheidung der Politik.