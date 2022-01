BVB: Stefan Effenberg kanzelt im Doppelpass Emre Can ab

Die Führungsspieler-Debatte beim BVB ist gefühlt eine niemals endende. In Bezug auf Emre Can hat Stefan Effenberg eine klare Meinung.

„Die als Führungsspieler zu nehmen, das finde ich bedenklich“, mahnte Stefan Effenberg im STAHLWERK Doppelpass an. Der SPORT1 -Experte sieht stattdessen Mats Hummels und Marco Reus in der Pflicht.

Effenberg kanzelt BVB-Star Emre Can ab

„Wer nimmt das Heft in die Hand?“, warf auch Journalist Mario Kottkamp in die Runde und sprach auch Emre Can an. „Er stellt sich immer hin und sagt er sei der Führungsspieler“, setzte Kottkamp an und erntete eine eher belustigte Reaktion von Effenberg.