Tiley sieht Konflikt der Zuständigkeiten im Fall Djokovic

Laut Turnierdirektor Craig Tiley sind die Australian Open bei der Erteilung medizinischer Ausnahmegenehmigungen in einen Konflikt der Zuständigkeiten zwischen dem Bundesstaat Victoria und den Bundesbehörden von Australien geraten.

„Es gab viele widersprüchliche Informationen und wir haben vom ersten Tag an immer wieder nach Klarheit gesucht“, sagte Tiley dem australischen TV-Sender 9News .

Genehmigung prüfen? „Sie haben es abgelehnt“

In dem Zusammenhang verwies Tiley im Interview mit den Zeitungen The Age und Sydney Morning Herald darauf, dass er die Bundesbehörden im November zweimal darum gebeten habe, die Ausnahmegenehmigung zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie von den Bundesbeamten an der Grenze akzeptiert werden würden.