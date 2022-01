Bundesliga: Doppelpass zweifelt an BVB-Meisterchancen gegen Bayern

„Die Vielzahl der Gegentore und der individuellen Fehler ist zu hoch. Ich glaube, es fehlt die Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung. (Mats) Hummels und (Manuel) Akanji sind top, aber es fehlt der Druck auf die Etablierten. Emre Can ist ein super Fußballer, aber er ist eben kein Innenverteidiger.“

Die Dortmunder von Trainer Marco Rose zeigten viele Probleme, welche sie auch in der Hinrunde mit sich herumschleppten. Nun stellt sich die Frage, ob das späte Comeback nur über diese Schwächen, die vor allem in der Defensive auffallen, hinwegtäuscht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Effenberg: „Sie kriegen zu viele Gegentore“

„Der ganze Verbund hinten passt nicht. Emre Can macht als Sechser haarsträubende Fehler und Meunier ist für die europäische Spitze einfach nicht gut genug. Es reicht einfach nicht, da bin ich auf Strecke einfach sehr skeptisch, obwohl ich es der Bundesliga enorm wünschen würde“, sagte Wild im Doppelpass. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Sie kriegen zu viele Gegentore“, stellt auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg: „Es sind auch individuelle Fehler, da kann man Rose nicht so einen Vorwurf machen. Roses Spielphilosophie ist Offensive. Du brauchst aber eine Grundstabilität in der Defensive. Das beste Beispiel bei Bayern waren Robben und Ribéry, die am Anfang immer stehen geblieben sind. Irgendwann haben sie gelernt, dass sie mithelfen müssen. Das muss auch Dortmund zeigen.“