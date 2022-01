„Das tut dem Fußball nicht gut“: Baumgart beklagt „Überzüchtung“

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln befürchtet für den Fußball einen schleichenden Verlust an Attraktivität.

Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln befürchtet für den Fußball einen schleichenden Verlust an Attraktivität. Grund dafür sei eine „Überzüchtung“ des Sports in vieler Hinsicht, sagte der 50-Jährige der Tageszeitung Die Welt. Dabei gehe es sowohl um die Anzahl der Wettbewerbe, das Regelwerk innerhalb der Wettbewerbe aber auch um die Vergabe großer Turniere.

"Wir ? und damit meine ich den gesamten Fußball ? müssen uns mal genau fragen, was wir nicht wollen", sagte Baumgart: "Ich habe noch kein Spiel der Conference League gesehen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass Klubs aus der Champions League fliegen und jetzt die Chance bekommen, die Europa League zu gewinnen. Oder dass die WM in Katar stattfindet und die Ligen Ende Oktober unterbrochen werden, damit sie da stattfinden kann. Oder die Idee, die WM künftig alle zwei Jahre zu spielen ? das alles tut dem Fußball nicht gut."

Nach einem halben Jahr in Köln zieht Baumgart indes ein positives Zwischenfazit - obwohl er auch die Eigenheiten des Traditionsklubs bereits kennengelernt hat. "Wir hatten selbst in der guten Hinrunde schon ein oder zwei Situationen, in denen von Krise gesprochen wurde", sagte er: "Da habe ich gedacht: Wenn das eine Krise sein soll, bin ich mal gespannt, wie reagiert wird, wenn wir wirklich mal eine Krise haben." Er halte seinen Arbeitsplatz "nicht für besonders schwierig, aber er ist aufwühlender als die, die ich bisher hatte".