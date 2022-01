Bundesliga: Auch ungeimpfte Schiedsrichter dürfen pfeifen

Die Quote liege ähnlich hoch wie bei den Spielern der Bundesliga, erklärte DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich. „Die Impfquote bei den Schiedsrichtern wird erhoben, aber jetzt nicht nach dem Motto: Nur die Geimpften dürfen noch Spiele leiten, sondern es dürfen auch Ungeimpfte Spiele leiten - nach wie vor“, sagte der 64-Jährige bei Bild-TV .

Es habe auch unter den Unparteiischen positive Testergebnisse gegeben, „aber das in einem Zeitfenster, das unproblematisch war.“ In den etwa zehn Fällen in erster, zweiter und dritter Liga habe man mit Änderungen bei der Schiri-Ansetzung reagieren müssen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)