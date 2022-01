Bundesliga: Rätsel um Felix Zwayer von Schiri-Boss Fröhlich gelüftet

Zwayer war zuletzt nach dem Topspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern in die Schusslinie geraten. Nach mehreren strittigen Entscheidungen wurde er unter anderem von dem ehemaligen Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe scharf kritisiert - der junge BVB-Star Jude Bellingham rief zudem Zwayers Vergangenheit öffentlich in Erinnerung.

In Anspielung an den Manipulationsskandal um Robert Hoyzer 2005 hatte der Engländer gesagt: „Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher schon Spiele verschoben hast, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“ Für die Aussagen war Bellingham mit einer Geldstrafe belegt worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)