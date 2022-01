Bundesliga: Roel Brouwers sieht Borussia Mönchengladbach im Aufwind

Es gibt wenige Spieler bei Borussia Mönchengladbach, die so viel erlebt haben wie er: Roel Brouwers. Der Niederländer prägte die Defensive der Fohlen über Jahre und spielte für Gladbach in der 2. Bundesliga und in der Champions League.

2011, als man den Abstieg in der Relegation gegen Bochum gerade so abwendete, war er ebenso da, wie wenige Wochen später zum Start der neuen Saison gegen den FC Bayern München, als er mit seiner Vorlage zum entscheidenden 1:0 durch Igor de Camargo den Grundstein für eine erfolgreiche Saison der Gladbacher legte, die schließlich auf Platz vier der Tabelle endete. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Roel Brouwers glaubt an Aufschwung für Gladbach

Das sei angesichts der desaströsen Hinrunde, in der man weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, wichtig, so der Ex-Gladbacher, in dessen Augen es für die Borussia nur noch bergauf gehen kann: „Viel schlechter als die Hinrunde kann es eigentlich nicht gehen. Das Positive ist, dass man jetzt nur nach oben schauen kann. Sie müssen Schritt für Schritt wieder Richtung Platz sieben oder acht kommen und sich da dann festbeißen. Was am Ende dann drin ist, wird man sehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)