Tennis: Novak Djokovic gab zwei Tage nach Corona-Test noch Interview Nächste brisante Djokovic-Enthüllung

Der Tenniskrimi des Jahres: Wie der Fall Djokovic die Welt spaltet

Novak Djokovic war offenbar auch zwei Tage nach seinem positiven Corona-Test noch unterwegs. Dies berichtet nun eine Zeitung, die mit ihm ein Interview führte.

Kurz vor Weihnachten ist Novak Djokovic von der französischen Sportzeitung L‘Équipe als Champion der Champions im Jahr 2021 gefeiert worden.

Der Serbe hatte dem Fachblatt ein ausführliches Interview gegeben - jetzt wird das Gespräch erneut zum großen Thema. Denn wie die L‘Équipe nun selbst berichtet, fand der Djokovic-Termin am 18. Dezember statt. Und damit volle zwei Tage nach dem Corona-Test, der laut Angaben von Djokovic‘ Anwälten ein positives Ergebnis hervorgebracht hat.

Es ist die nächste brisante Enthüllung in einer sich immer weiter zuspitzenden Affäre. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Djokovic auch am 16. und 17. Dezember noch öffentliche Termine wahr nahm, Bilder in den sozialen Medien zeigen ihn ohne Maske, umgeben von Menschen.

Der 34-Jährige war am 5. Januar nach Down Under gereist, weil er in der Annahme war, als genesener Spieler an den Australian Open teilnehmen zu dürfen. Dies ist eigentlich nur geimpften Profis gestattet. Bei Instagram hatte der Superstar angegeben, eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten zu haben.

Djokovic ohne Maske bei Fotoshooting

Bei seiner Ankunft wurde ihm die Einreise jedoch verweigert, weil er nicht die nötigen Dokumente nicht vorlegen konnte. Seitdem befindet er sich in einem Hotel in Melbourne, am Montag soll über eine mögliche Abschiebung vor Gericht entschieden werden (die übrigens hier live im Stream zu verfolgen sein wird).

Einen kleinen Erfolg konnten die Djokovic-Vertreter im Vorfeld schon erstreiten - ob sie ihrem Mandanten mit der Veröffentlichung des positiven Corona-Tests - und vor allem dessen Datum - geholfen haben, wird sich nach der Enthüllung der L‘Équipe zeigen.