Torjäger Schick will Leverkusen erhalten bleiben

Top-Torjäger Patrik Schick will dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen auch über die laufende Saison hinaus erhalten bleiben. "Natürlich ist es schön zu lesen, wenn man mit den großen Klubs in Verbindung gebracht wird. Aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich in Leverkusen und will mit Bayer 04 in die Champions League. Ich liebe es, in Deutschland zu leben", sagte der tschechische EM-Star der Bild am Sonntag.