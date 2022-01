AEW Battle of the Belts: Sammy Guevara krönt sich - und jubelt mit neuer Freundin Tay Conti

Nach dem Sieg über Codys älteren Bruder Dustin Rhodes bei dem TV-Special Battle of the Belts posierte der frisch gekürte Guevara für die sozialen Medien mit Taynara Conti - die beiden haben in dieser Woche offiziell bekannt gegeben, dass sie ein Paar sind.

Sammy Guevara bringt sich gegen Cody Rhodes in Position

Der 28 Jahre Guevara - der neben MJF, Jungle Boy und Darby Allin als einer der heißesten jüngeren Stars der Liga gilt - hatte von Ende September an nach einem Sieg über Miro (Rusev bei WWE) als TNT-Champion regiert, er verlor den Titel dann bei der Weihnachtsausgabe von Rampage an Cody Rhodes.

Bei Battle of the Belts sollte es eigentlich ein Rückmatch geben, aber Cody konnte nicht an dem Event teilnehmen - wie er mittlerweile bekanntgegeben hat, sind er und Ehefrau Brandi wegen eines innerfamiliären Corona-Falls in Quarantäne. AEW setzte stattdessen ein Interimstitelmatch an, ähnlich wie es die MMA-Liga UFC in solchen Fällen tut.