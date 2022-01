FC Bayern: Marcel Sabitzer bleibt ein Rätsel, Nagelsmann schützt seinen Wunschspieler

Zu wenig Vertrauen? Mit diesen Traumtoren will Sabitzer eigentlich glänzen

Der bekannte Bayern-Blogger Christian Nandelstädt schrieb am Freitagabend bei Twitter in süffisanter Art nieder, was sich der eine oder andere FCB-Anhänger vor dem Fernseher vermutlich gedacht haben dürfte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)