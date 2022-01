BVB: Mats Hummels am Ende seiner Qualen - auch Nationalmannschaft bald wieder ein Thema?

Rose nimmt Hummels in die Pflicht

Bundestrainer Hansi Flick sieht Probleme

Zuletzt stellte er diesem ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus. „Mats hat nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel“, befand der Bundestrainer und fügte hinzu: „Ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das eine oder andere Problemchen hat.“

Sollte Hummels also das Ziel WM 2022 in Katar noch erreichen wollen, muss er zu seiner alten Konstanz zurückfinden. „Ich will immer meine Leistung bringen und muss meine Leistung bringen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich da nichts verloren“, sagte Hummels auf die Frage nach der Rückkehr in die Nationalmannschaft.