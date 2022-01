FA Cup: Jobe Bellingham feiert Debüt für Birmingham City

Am Samstag feierte Jobe Bellingham sein Profidebüt für Birmingham City. Der kleine Bruder von BVB-Star Jude Bellingham wurde im Drittrundenspiel des FA Cups gegen Plymouth Argyle in der zweiten Hälfte eingewechselt. ( Service: Ergebnisse des FA Cups )

„So verdammt stolz“, twitterte Jude Bellingham zu einer Sequenz der Einwechslung Jobes. Für den BVB-Star gab es am Samstag mehrfach Grund zum Jubeln, schließlich begeisterte ihn nicht nur das Debüt seines Bruder. Denn Jude Bellingham feierte mit dem BVB einen Comeback-Sieg in Frankfurt - und steuerte das zwischenzeitliche 2:2 bei.

Jobe Bellingham verliert bei Debüt für Birmingham

Nun schickt sich Jobe an, in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Sein Debüt ging allerdings in die Hose. Mit 0:1 unterlag Birmingham – in der englischen Championship beheimatet – dem um eine Liga tiefer spielenden Gegner nach Verlängerung.