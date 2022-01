NBA: Knicks-Profi Randle muss 25.000 Dollar zahlen - obszöne Worte nach gesenktem Daumen

Julius Randle äußert sich in einem Interview abfällig den eigenen Fans gegenüber. Später entschuldigt er sich. Die NBA bittet ihn dennoch zur Kasse.

NBA-Profi Julius Randle von den New York Knicks muss nach obszönen Worten in einem TV-Interview 25.000 US-Dollar zahlen.

Der 27-Jährige hatte am Rande der späten Aufholjagd beim 108:105-Heimsieg gegen die Boston Celtics den Daumen in Richtung der eigenen Fans gesenkt und diese Geste anschließend lautstark erklärt. ( Service: Ergebnisse der NBA )

Randle entschuldigt sich

Am Freitag entschuldigte sich Randle in einem Statement auf Instagram. Er teilte mit, dass er die Situation rückblickend anders hätte lösen müssen. In der vergangenen Spielzeit war er zum „Most Improved Player“ der NBA gekürt worden.