WWE: Das hausgemachte Problem um Roman Reigns

Was die beiden großen Gesprächsthemen bei WWE verbindet: Der zwischenzeitliche Ausfall des mittlerweile wieder genesenen und zurückgekehrten Reigns führte vor Augen, wie viel bei WWE mit der Präsenz der Überfigur Reigns steht und fällt.

Der Stärkung von Topstars wie Reigns und Lesnar ordnet WWE vieles unter, ein Trend, der sich nicht ändern dürfte, blickt man auf die aktuelle Firmenpolitik, die sich auch und gerade in den jüngsten Entlassungen ausdrückt.

Ist WWE zu abhängig von Reigns und Lesnar? In Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast gehen die SPORT1-Experten Marcus Hinselmann und Martin Hoffmann dem Thema auf den Grund.

Ist WWE zu abhängig von Roman Reigns und Brock Lesnar?

Das meint Marcus Hinselmann: „Es ist ja Tradition, dass WWE um diese Zeit des Jahres, auf der beginnenden Road to WrestleMania die großen Namen auf dem Titel sitzen sehen will - auch um den Preis, potenzielle Stars der Zukunft zurückzustoßen. Mit dem Titelgewinn von Big E hatte man einen großen Moment geschaffen, wirklich gefolgt ist aber dann eher nichts drauf. Roman Reigns ist der einzige, der konstant mit guten Storys versorgt wird - wobei: Welche ernstzunehmenden Konkurrenten hat er mittlerweile noch bei SmackDown? Hätte man mal - nur als Beispiel - einen Cesaro besser hingestellt, dann wäre das schon mal eine Alternative mehr. Aber so schwach, wie bei SmackDown die ‚Faces‘ präsentiert worden sind im Vergleich zu Reigns: Da hat man ein hausgemachtes Problem.“