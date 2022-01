Eishockey, CHL: Auch Münchens Rückspiel in Finnland abgesagt

Auch das für Dienstag angesetzte Halbfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League zwischen Tappara Tampere und Red Bull München ist abgesagt worden.

Das Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befindet sich wegen einiger Omikron-Fälle weiterhin in Quarantäne und kann die Reise nach Finnland nicht antreten.

Am vergangenen Dienstag war bereits das Hinspiel in München kurzfristig abgesetzt worden. Über das weitere Vorgehen wird die CHL in den kommenden Tagen entscheiden.