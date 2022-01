Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin, 2:2 (1:1)

Leverkusen ging durch Patrik Schick in der 37. Minute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Grischa Prömel zum Ausgleich für Union. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach Vorlage von Max Kruse ließ Prömel den zweiten Treffer des 1. FC Union Berlin folgen (49.). Für den späten Ausgleich war Tah verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Union wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Bayer 04 Leverkusen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.