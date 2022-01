La Liga: Mustafi-Klub UD Levante feiert ersten Saisonsieg - Soldado stellt Rekord ein

UD Levante holt am 20. Spieltag der La Liga den ersten Sieg. Shkodran Mustafi verpasste die Begegnung.

Shkodran Mustafis Klub UD Levante hat sich am 20. Spieltag in Lan Liga mit 2:0 gegen RCD Mallorca durchgesetzt. Damit feiern die ‚Granotes‘ den ersten Sieg in der aktuellen Saison.