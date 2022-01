BVB: Mahmoud Dahoud zu Newcastle United? Das ist dran an den Gerüchten

Kaum ein Tag vergeht in diesem Transfer-Winter, ohne dass ein neues Newcastle-Gerücht aufploppt.

Newcastle United hat Dahoud auf dem Zettel

In der Vergangenheit waren immer wieder Klubs aus der Premier League an Dahoud dran. Im vergangenen Winter baggerte bereits West Ham United intensiv um die Dienste des Deutsch-Syrers. Dahoud, der damals einen schweren Stand hatte und unter Lucien Favre oft nur auf der Bank saß, sagte aber ab. Für den ehrgeizigen Kämpfer war klar: Er will sich beim BVB durchsetzen. Das klappte.