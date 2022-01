Biathlon-Weltcup in Oberhof: Lesser und Hildebrand im Single Mixed Siebte

Erik Lesser und Franziska Hildebrand sind im Single Mixed von Oberhof an einem Überraschungscoup vorbeigelaufen.

Das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) lag am Rennsteig lange in Führung, ehe Hildebrand auf ihrem letzten Teilstück bis auf Platz sieben durchgereicht wurde. Nach elf Nachladern fehlten letztlich 22,1 Sekunden aufs Podest. Das Single Mixed gehört in Peking noch nicht zum olympischen Programm. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)