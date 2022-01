Sechs Coronafälle bei RB Salzburg - Trainingslager in Marbella abgesagt

RB Salzburg, Gegner des FC Bayern in der Champions League, wurde zum Trainingsauftakt im neuen Jahr am Samstag von Corona gebeutelt.

Der österreichische Abonnementmeister RB Salzburg, Gegner des deutschen Rekordchampions FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale, wurde zum Trainingsauftakt im neuen Jahr am Samstag von Corona gebeutelt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Gleich sechs Spieler sind mit dem Virus infiziert und befinden sich in Quarantäne. Die betroffenen Akteure haben nach Angaben des Klubs keine bzw. milde Symptome.

Die Salzburger sagten aufgrund der stark gestiegenen Coronazahlen in ganz Europa das vom 15. bis 22. Januar im spanischen Marbella geplante Trainingslager ab. Die Mannschaft bleibt stattdessen in Salzburg und bereitet sich hier auf die Fortsetzung der Saison vor. Für die beiden in Spanien geplanten Testspiele wird aktuell nach Ersatzgegnern gesucht.