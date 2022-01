Premier League: Ralf Rangnick im Visier der Coach Killer von Manchester United

Für Ralf Rangnick läuft es bei Manchester United noch nicht so, wie erhofft. Neben den Medien scheint es auch Kritik aus der Kabine für den 63-Jährigen zu geben - der bereits an seinem Engagement zweifelt.

Luke Shaw sprach nach der Niederlage von „fehlendem Zusammenhalt“ innerhalb der Mannschaft. Rund die Hälfte der Spieler im Kader soll unzufrieden mit ihrer Situation und dem Trainer sein, wie die Daily Mail berichtet. Jeder zweite Spieler wolle den Klub außerdem so schnell wie möglich verlassen.

Die Kabine ist in mehrere Cliquen gespalten, die Moral ist am Boden und die sportliche Situation stellt sich als Spiegelbild dar. Rang sieben in der Premier League, ein Desaster für den englischen Rekordmeister.