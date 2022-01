Bach: Peking-Spiele finden "definitiv" statt - Bedingungen "korrigiert"

Für IOC-Präsident Thomas Bach ist trotz der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante eine Absage der Olympischen Winterspiele in Peking kategorisch ausgeschlossen. Die Wettkämpfe vom 4. bis 20. Februar würden "definitiv" stattfinden, sagte der 68-Jährige im Interview mit der Welt am Sonntag und begründete seine Zuversicht mit der Null-Covid-Politik Chinas ("sehr, sehr strikt und streng").

Wartezeiten seien verkürzt worden, auch müsse "niemand, der einen positiven Test abgibt aber asymptomatisch ist, in ein Krankenhaus", sondern könne "in einem angemessenen Hotel" seine Quarantäne absolvieren. Im Vergleich zu den Sommerspielen in Tokio seien die Maßnahmen zwar "einerseits strikter", so Bach, doch der Umgang innerhalb dieses geschlossenen Zirkels werde "andererseits unbeschwerter sein".