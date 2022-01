Novak Djokovic: Voracova reist ab - Präzedenzfall für den Superstar?

Voracova wie Djokovic genesen statt geimpft

„Ich bin in einem Zimmer eingesperrt und kann nirgends hingehen“, hatte Voracova den tschechischen Tageszeitungen DNES und Sport gesagt: „Ich kann meine Fenster nur wenige Zentimeter öffnen. Überall stehen Wachen, auch unter meinem Fenster.“ Sie fühle sich „ein bisschen wie im Gefängnis“.

Die Doppelspezialistin soll mit einer Befreiung von der Impfung eingereist sein, weil sie sich in den vergangenen sechs Monaten mit dem Coronavirus infiziert hatte - worauf sich auf Djokovic inzwischen offiziell beruft . Sie war im selben Quarantänehotel wie Djokovic untergebracht, teilte Tschechiens Außenministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Zudem soll es einen dritten Fall eines Turnieroffiziellen geben.

Djokovic, der Weltranglistenerste aus Serbien, will weiter mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung beim ersten Grand Slam des Jahres (ab 17. Januar) in Melbourne zu seiner Titelverteidigung antreten. Ein Gericht soll am Montag über die drohende Ausweisung entscheiden.