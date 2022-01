Biathlon-Weltcup in Oberhof: Deutsche Mixed-Staffel auf Rang sechs

Die deutschen Biathleten haben bei der Olympia-Generalprobe der Mixed-Staffel einen Podestplatz nur knapp verpasst. Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz kamen beim Heimweltcup in Oberhof auf Rang sechs, auf die siegreichen Norweger fehlten nach 4x7,5 km 2:10,7 Minuten. (DATEN: Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER)

Die Leistung am Schießstand war mit sechs Nachladern stark, doch läuferisch konnten die beiden Frauen zum Abschluss nicht ganz mit den Topnationen mithalten.

Zu Platz drei fehlten 9,4 Sekunden, die Durststrecke in der Mixed Staffel dauert damit weiter an. Bereits seit Januar 2020 wartet Deutschland auf einen Podestplatz in dieser Disziplin, bei Olympia gab es gar noch nie eine Medaille. (DATEN: Weltcup-Stände im Biathlon)