Bundesliga: Hertha BSC verleiht Kryzsztof Piatek an AC Florenz

Hertha BSC vermeldet Vollzug in Sachen Transfermarkt. Krzysztof Piatek verlässt die Berliner auf Leihbasis.

Krzysztof Piatek wird in der Rückrunde nicht mehr für Hertha BSC auf Torejagd gehen.

Wie die Berliner am Samstag bekannt gaben, wechselt der Pole auf Leihbasis zu AC Florenz in die Serie A. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bobic erklärt Piatek-Abgang

„Krzysztof kam mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zu. Dass er sich in der italienischen Liga wohlfühlt, ist kein Geheimnis. So haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden“, wird Fredi Bobic in einer Pressemitteilung der Alten Dame zitiert.