FC Bayern: So lief das Comeback von Joshua Kimmich gegen Borussia Mönchengladbach

Was Nagelsmann seinen Spielern nach der Pleite vorwirft

Der 26-Jährige feierte am Freitagabend nach über zweimonatiger Zwangspause sein Comeback - aufgrund der chaotischen Personallage beim Rekordmeister nicht nur in der Startelf, sondern auch auf seiner eher ungeliebten Position als rechter Außenverteidiger.

Kimmich als erster Bayern-Spieler auf dem Platz

Vor dem Anpfiff: Um 19.19 Uhr, also über eine Stunde vor Spielbeginn, macht Kimmich als erster Bayern-Spieler neben Torhüter Sven Ulreich die traditionelle Platzbegehung.

Trotz starken Schneetreibens in Fröttmaning bleibt der in einem roten Trainingsanzug gekleidete Rückkehrer fast zehn Minuten auf dem Rasen und unterhält sich angeregt mit seinen Kollegen. Danach geht's zurück in die Umkleide, wenig später beginnt das Aufwärmen.