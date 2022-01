Anzeige

Bundesliga heute: Leipzig - Mainz, Leverkusen - Union Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker Leipzig auf Stabilitäts-Mission

Alle Infos vor RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05

SPORT1

Nach der Niederlage der Bayern hat das Verfolgerfeld um Freiburg, Leverkusen und Hoffenheim die Chance, Punkte gut zu machen. Für RB Leipzig geht es darum, den Anschluss an Europa nicht zu verlieren.

Gleich drei Teams aus dem Verfolgerquartett des FC Bayern München sind am Nachmittag des 18. Bundesliga-Spieltags im Einsatz und könnten dafür sorgen, dass die Teams in der Tabelle nach der 1:2-Niederlage der Münchner am Freitag Abend gegen Borussia Mönchengladbach zumindest ein klein wenig zusammenrücken. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neben dem Keller-Duell zwischen Greuther Fürth und dem VfB Stuttgart erwarten die Zuschauer mit Bayer Leverkusen gegen Union Berlin, der TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg und dem SC Freiburg gegen Arminia Bielefeld einige vielversprechende Duelle zum Rückrundenstart. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

Bundesliga heute: RB Leipzig - FSV Mainz 05

Auch deshalb, weil bei den Bielefeldern kurz vor Weihnachten RB Leipzig stolperte, das heute gegen Mainz 05 eine Reaktion zeigen muss.

Das Team von Trainer Domenico Tedesco konnte den Schwung aus dem fulminanten Debüt des Deutsch-Italieners als Leipzig-Coach (4:1 gegen Borussia Mönchengladbach) nicht mitnehmen und trifft auf unberechenbare Mainzer, die das letzte Spiel vor der Winterpause zwar mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren, ihre Klasse im Dezember mit den 3:0-, bzw. 4:0-Erfolgen gegen Wolfsburg und Hertha BSC aber eindrucksvoll unter Beweis stellten.

RB Leipzig kämpft muss zahlreiche Ausfälle verkraften

Entsprechend gewarnt dürften die Sachsen sein, zumal nicht nur die letzten beiden Begegnungen gegen die Jungs von Bo Svensson verloren gingen, sondern zum Start in die Rückrunde auch zahlreiche Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen.

Corona-Wirbel bei RB Leipzig: Das ist Tedescos Plan

Während mit Dani Olmo, Benjamin Henrichs, Nordi Mukiele (alle Corona), Emil Forsberg (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Marcel Halstenberg (Aufbautraining) gleich fünf potentielle Stammspieler verletzungsbedingt ausfallen, verweilen Amadou Haidara und Ilaix Moriba beim Afrika-Cup.

Die Mainzer hingegen können zumindest offensiv aus dem Vollen schöpfen. Das Traum-Duo Jonathan Burkardt (sieben Tore) und Karim Onisiwo (sechs Vorlagen) meldet sich ebenso fit wie Jean-Paul Boetius und Jae-sung Lee. In der Defensive hingegen muss Bo Svensson nach den Ausfällen von Dominik Kohr, Jeremiah St. Juste und Moussa Niakhaté improvisieren, wodurch der erst 20-jährige David Nemeth zu seinem fünften Bundesligaeinsatz kommen könnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

RB Leipzig - FSV Mainz 05: Die voraussichtlichen Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, T. Adams, Kampl, Angelino - Nkunku, Szoboszlai - Silva

Anzeige

Mainz 05: Zentner - Nemeth, Bell, Hack - Widmer, Stach, Aaron - Barreiro, J.-S. Lee - Burkardt, Onisiwo

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Anpfiff: 15:30 Uhr

Letzte Begegnung: 1:0 für Mainz 05

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go

Bundesliga heute: Bayer Leverkusen - Union Berlin

Auf zumindest die Hälfte seines Traum-Duos muss hingegen Union Berlin im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen verzichten. Top-Torjäger Taiwo Awoniyi wird die kommenden Wochen für Nigeria beim Afrika-Cup gebraucht und könnte durch Landsmann Anthony Ujah oder Andreas Voglsammer im Sturm ersetzt werden.

Anzeige

Mit Sheraldo Becker fällt zudem eine weitere hochklassige Offensivkraft aus, was die Leverkusener ausnutzen möchten. Die Werkself steht derzeit zwar auf dem vierten Tabellenplatz, musste vor der Winterpause aber empfindliche Dämpfer mit den Niederlagen gegen Freiburg (1:2) und Frankfurt (2:5), sowie dem 2:2 gegen Hoffenheim hinnehmen.

Defensiv fehlen dabei mit Emond Tapsoba und Odilon Kossounou ausgerechnet zwei Innenverteidiger, weswegen die Hoffnungen einmal mehr in der Offensivpower um Patrik Schick, Florian Wirtz und Co. liegen. So oder so dürften sich die Zuschauer vor den TV-Geräten auf das ein oder andere Highlight freuen, denn bisher endete keines der acht Duelle der beiden Teams torlos.

Bayer Leverkusen - Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker - Palacios, Andrich - Adli, Wirtz, Diaby - Schick

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Haraguchi, Prömel, Gießelmann - Kruse - Voglsammer, K. Behrens

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: BayArena (Leverkusen)

Anpfiff: 15:30 Uhr

Letzte Begegnung: 1:1

Anzeige

Bundesliga heute: SC Freiburg - Arminia Bielefeld

Die Stimmung im Breisgau könnte dagegen kaum besser sein, wäre da nicht die Nachricht über einen Corona-Ausbruch im Team zu Beginn der Woche, wie der Verein am Tag vor dem Rückrundenauftakt gegen Bielefeld bekannt gab.

Trotzdem kann der SC Freiburg mit Zuversicht in die Partie gehen: Zwar musste der SC nach seiner Ungeschlagen-Serie zu Beginn der Saison inzwischen vier Niederlagen hinnehmen, grüßt vor dem Duell mit der Arminia aber trotzdem als Tabellendritter.

Christian Streich kann dabei auf ausgeruhte Profis hoffen: Ganze elf Tage gab der Cheftrainer seinen Schützlingen frei, um vor den richtungsweisenden Begegnungen gegen Bielefeld, Dortmund und Stuttgart eine ausgeruhte Mannschaft zu haben.

Doch auch in Bielefeld muss man sich nach den Siegen gegen Bochum und Leipzig trotz Tabellenplatz 17 nicht verstecken. Die Offensive ist trotz der Sperre von Fabian Klos gut besetzt, Top-Torjäger Masaya Okugawa wird ebenso in der Startelf erwartet wie Patrick Wimmer und Janni Serra, der gegen Leipzig zum Hinrundenausklang sein erstes Bundesligator erzielte.

SC Freiburg - Arminia Bielefeld: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Sallai, Grifo - Jeong - Höler

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Schöpf, Vasiliadis - Wimmer, Okugawa, Krüger - Serra

Anzeige

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Europa-Park-Stadion (Freiburg)

Anpfiff: 15:30 Uhr

Letzte Begegnung: 0:0

Bundesliga heute: TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Fast schon unbemerkt hat sich derweil die TSG Hoffenheim in die internationalen Ränge gespielt.

Das Team von Sebastian Hoeneß legte vor der Winterpause eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage (darunter ein spektakuläres 3:6 gegen Greuther Fürth) hin und geht mit ordentlich Selbstvertrauen in die Begegnung mit dem FC Augsburg.

"Ganz verdutzt": Weinzierl vergleicht Rekordtransfer Pepi mit seinem Sohn

Beim FCA macht sich inzwischen leiser Optimismus im Abstiegskampf breit. Nur eines der letzten sechs Bundesligaspiele verloren die Fuggerstädter, trotzdem befindet man sich mitten im Abstiegskampf und bräuchte dringend einen Dreier, um sich im Tabellenkeller etwas Luft zu verschaffen. Dabei helfen könnte der Rekord-Transfer Ricardo Pepi, der gegen die Hoffenheimer aller Voraussicht nach im Kader stehen wird.

TSG Hoffenheim - FC Augsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt - Grillitsch - Kaderabek, Raum - Geiger, Stiller - Kramaric - Bebou, Rutter

Anzeige

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Dorsch, Maier - Hahn, Caligiuri, Vargas - Niederlechner

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: PreZero-Arena (Sinsheim)

Anpfiff: 15:30 Uhr

Letzte Begegnung: 4:0 für Hoffenheim

Bundesliga heute: Greuther Fürth - VfB Stuttgart

Abstiegskampf pur erwartet die Zuschauer vor den Bildschirmen beim Duell der SpVgg Greuther Fürth gegen den VfB Stuttgart.

Bei den Gastgebern steht vor dem Rückrundenauftakt mit dem VfB die bittere Bilanz von vierzehn Niederlagen zu Buche, die sich auch durch die Punktgewinne gegen Union Berlin (1:0) und dem FC Augsburg (0:0) nicht schönreden lässt.

Da macht es auch wenig Hoffnung, dass sich der VfB mit zwei Niederlagen in die Winterpause verabschiedete und im Duell mit den Franken auf Naouirou Ahamada, Silas, Mateo Klimowicz und Wahid Faghir (alle Corona) sowie Omar Marmoush und Erik Thommy (Trainingsrückstand) verzichten muss.

Mit Hamadi Al Ghaddioui, Tanguy Coulibaly und Sasa Kalajdzic stehen Pellegriono Matarazzo allerdings dennoch drei offensive Hochkaräter zur Verfügung, womit die Chancen für die Schwaben auf drei Punkte in Fürth nicht schlecht stehen.

Anzeige

Oben wie unten in der Tabelle wird den Zuschauern an diesem Bundesliga-Nachmittag also einiges geboten sein, gleichwohl auch an diesem Wochenende die wenigsten in den Genuss eines Stadionbesuchs kommen werden.

Greuther Fürth - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Greuther Fürth: Burchert - Meyerhöfer, M. Bauer, Viergever, Willems - Christiansen - Seguin, Tillman - Nielsen - Leweling, Hrgota

VfB Stuttgart: F. Müller - Anton, Ito, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Mangala, W. Endo - Führich - Coulibaly

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth)

Anpfiff: 15:30 Uhr

Letzte Begegnung: 5:1 für Stuttgart