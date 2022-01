Bundesliga: Martin Hinteregger zu Gladbach? Österreicher wendet sich an Frankfurt-Fans

Steht Martin Hinteregger vor einem Abschied aus Frankfurt? Der Innenverteidiger meldet sich per Instagram bei den Fans.

Nun äußerte sich der 29-Jährige über Instagram zu seiner Zukunft und fand dabei scheinbar klare Worte. In seiner Instagram-Story postete Hinteregger ein Bild und schrieb: „Ich vergesse das nie... wir haben noch einige Reisen vor uns“.

„Die Liebe und die Identifikation waren zuvor schon da. Aber in diesem Moment, da entfesselte sie sich. In diesem Moment spürte ich, was es hieß, Eintracht-Spieler zu sein. Das war zu viel für mich. Ich weinte. Stolz verdrängte die Enttäuschung. Ich wusste, ich hatte einen langen Weg vor mir, wollte diesen Fans noch einiges zurückgeben“, schrieb der 29-Jährige weiter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)