VfL Wolfsburg: Frauen sagen ihr Trainingslager an der Algarve ab

Die Frauen des VfL Wolfsburg verzichten auf ihr Trainingslager in Portugal. Das Infektionsgeschehen macht den Ort zu unsicher.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg verzichten wegen des dynamischen Infektionsgeschehens vor Ort auf ihr Trainingslager in Portugal. Dies teilte der VfL am Samstag mit. Die DFB-Pokalsiegerinnen hatten ab kommendem Mittwoch einen neuntägigen Aufenthalt an der Algarve geplant.