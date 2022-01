Kombination: Eric Frenzel nach dem Springen Zweiter hinter Johannes Lamparter

Angeführt von Eric Frenzel haben die deutschen Kombinierer beim Weltcup in Val di Fiemme nach einem starken Springen Top-Ergebnisse im Visier. In Abwesenheit von Dominator Jarl Magnus Riiber sprang Frenzel auf 105,0 m und geht um 12.30 Uhr als Zweiter in den Skilanglauf über zehn Kilometer. Frenzels Rückstand auf den führenden Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich) beträgt 14 Sekunden.

Norwegens Topstar Riiber, der sieben der ersten acht Wettkämpfe des Winters gewonnen hat, war mit Rückenproblemen nicht am Start. Auch der einzige deutsche Saisonsieger Terence Weber (Geyer) verzichtete nach seinem Einsatz im Mixed am Freitag. Beide wollen am Sonntag aber wieder in Geschehen eingreifen.