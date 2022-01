Gernot Tripcke über DEL-Abstieg: "Sinnvolle Regelung finden"

Gernot Tripcke kündigt offene Gespräche über die Abstiegsregel in der DEL Corona-Zeiten an. Abgeschafft wird sie aber nicht so einfach.

Klubs wollen Abstiegsregel aussetzen

Erstmals seit 15 Jahren soll es in dieser Saison wieder den sportlichen Abstieg aus der DEL geben. Zuletzt gab es vonseiten der Klubs aber vermehrt die Forderung, diesen angesichts der Corona-Verzerrungen auszusetzen: Zahlreiche Spiele müssen verlegt werden, teilweise befinden sich ganze Teams in Isolation und Quarantäne.

So glaubt etwa Sportdirektor Stefan Ustorf von den Nürnberg Ice Tigers: „Die sportliche Fairness in der DEL, in der DEL2, in der Oberliga ist vorbei.“ Auch Christian Hommel, Sportdirektor der Iserlohn Roosters, sieht die Saison „nicht mehr in der Waage“. Die Fairness habe „mittlerweile Federn gelassen. Ich bin klar gegen Auf- oder Abstieg.“ (DATEN: Tabelle der DEL)