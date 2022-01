Bundesliga: Kingsley Coman vom FC Bayern trainiert nach Isolation wieder

Die Ausfallliste des FC Bayern München wird ein wenig kürzer. Kingsley Coman hat die Isolation nach seiner Corona-Infektion verlassen und am Samstag das Training wieder aufgenommen.

Der französische Nationalspieler absolvierte am Vormittag ebenso eine Laufeinheit an der Säbener Straße wie Omar Richards. Noch weiter ist Corentin Tolisso, der nach Angaben des Rekordmeisters am Spielersatztraining teilnahm.