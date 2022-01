WWE SmackDown: Seth Rollins fordert Roman Reigns - WrestleMania-Puzzle gelöst?

Das schnelle Comeback des genesenen „Head of the Table“ bei der TV-Show Friday Night SmackDown endete mit der Offenbarung eines alten Weggefährten Reigns‘ als dessen Rumble-Herausforderer.

Der eigentlich bei der Montagsshow RAW verortete Seth Rollins fordert seinen Ex-Partner in der Gruppierung The Shield. Und eine kurz vorher lancierte Medien-Enthüllung legt nahe, dass Rollins der Schlüssel zur Auflösung des durcheinander geworfenen Titelgeschehens und die Planungen für die Megashow WrestleMania 38 im April ist.

Seth Rollins war eigentlich als neuer WWE-Champion geplant

Roman Reigns verpasst Brock Lesnar den Superman Punch

Im Hauptmatch der Show verteidigten zuvor Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso ihre Tag-Team-Titel in einem Street Fight erneut gegen die ewigen Rivalen The New Day (“King“ Xavier Woods und „Sir“ Kofi Kingston).

Mickie James beim Royal Rumble - WWE erwähnt Impact

Was dabei aufhorchen lässt: WWE ließ nicht unerwähnt, dass James aktuell Damenchampion der kleineren Liga Impact Wrestling ist, als TNA zwischenzeitlich größter Konkurrent des Marktführers. Die Kooperation zwischen Impact und dem aktuellen WWE-Rivalen AEW , in deren Zuge die AEW-Stars Kenny Omega und Christian Cage zwischenzeitlich als Champions bei Impact regiert hatten, war zuletzt ausgelaufen. Ob zwischen WWE und Impact nun mehr im Busch ist, muss sich zeigen.

In jedem Fall ist Mickies Comeback ein Imagegewinn für WWE, mit Blick auf die Irritationen um James‘ Entlassung, nach der diese öffentlich gemacht hatte, dass ihr ihre Sachen in einer Mülltüte hinterhergeschickt worden waren - worauf WWE sich entschuldigt und mehrere Verantwortliche für den Eklat entlassen hatte .

WWE SmackDown Tag Team Title Street Fight: The Usos (c) besiegen The New Day