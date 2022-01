Bundesliga: BVB-Geschäftsführer Watzke kritisiert Geisterspiele

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kritisiert die erneuten Geisterspiele in der Bundesliga. Der 62-Jährige prangert Symbolpolitik an und befürchtet unumkehrbare Zustände.

In Dortmund könne man „8000 Zuschauer mit unserer Infrastruktur so verteilen, dass sie physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben“, so Watzke.