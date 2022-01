Anti-Gewalt-Kampagne: Arsenal läuft im FA Cup mit Sondertrikot auf

Der FC Arsenal läuft in Sondertrikots auf, um ein Zeichen gegen Gewalt an Jugendlichen zu setzen. Nach der Partie gegen Nottingham Forest sollen diese gespendet werden,

Der FC Arsenal setzt ein Zeichen gegen Messerattacken unter Jugendlichen in seiner Heimatstadt London und läuft bei seinem kommenden FA-Cup-Spiel gegen Nottingham Forest in komplett weißen Trikots auf.

Wie die Gunners am Freitag mitteilten, verzichten sie für die Partie am Sonntag (18.10 Uhr/DAZN) zugunsten der Kampagne „No More Red“ auf ihre gewohnten roten Shirts.