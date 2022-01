Frauengolf: US-Open-Preisgeld steigt auf 10 Millionen Dollar

US Open: 10 Millionen Dollar Preisgeld für die Frauen © AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Im Frauengolf steigt das Preisgeld bei der US Open auf 10 Millionen Dollar. Möglich wird dies durch einen neuen Sponsorenvertrag.

Die US Open setzt in Sachen Preisgeld neue Maßstäbe im Frauengolf. Statt bisher 5,5 Millionen Dollar werden bei der diesjährigen US Women‘s Open 10 Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro) ausgeschüttet.