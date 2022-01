Bundesliga: FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach, 1:2 (1:2)

Kurz darauf bereitete Thomas Müller das 1:0 der Bayern durch Robert Lewandowski vor (17.). Für das erste Tor von Gladbach war Florian Neuhaus verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:1 besorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Lainer in der 30. Minute nach einer Vorlage von Luca Netz. Der FC Bayern München glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Borussia Mönchengladbach in die Kabinen. Obwohl der Borussia nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FCB zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.