DEL: Eisbären Berlin bauen Führung aus

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut.

In einer torreichen Partie bei der Düsseldorfer EG setzten sich die Eisbären am Freitagabend 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) durch. Mit 73 Punkten liegt das Team von Trainer Serge Aubin nun acht Zähler vor dem letztjährigen Finalgegner Grizzlys Wolfsburg, der sich in Quarantäne befindet.