Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach 1:2 bei Comeback von Joshua Kimmich

Die Not-Elf des FC Bayern ist mit einer Niederlage in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Gegen Borussia Mönchengladbach unterlag der Rekordmeister mit 1:2, bleibt aber souveräner Tabellenführer.

Robert Lewandowski traf zur frühen Führung für die Bayern (18.), ehe die Gladbacher das Spiel durch Tore von Florian Neuhaus (27.) und Stefan Lainer (31.) drehten. Zum Ende der ersten und im gesamten Verlauf der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber zahlreiche Chancen, scheiterten aber entweder am Aluminium oder den Gegnern.

„Die Vorzeichen waren nicht perfekt. Aber das hat uns nicht daran gehindert, 30 Minuten guten Fußball in der ersten Halbzeit zu spielen und auch in der zweiten Halbzeit aufs Tor zu drücken“, sagte Thomas Müller bei DAZN : „Das Schlimmste ist: Wir haben verloren, weil wir die Dinger nicht reingemacht haben. Das müssen wir schlucken.“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann haderte indes vor allem mit der Abwehrleistung vor dem Ausgleich. „Das 1:1 war natürlich ein völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum wir das so verteidigen in der Box“, sagte Nagelsmann bei DAZN: „Das war eine unfassbar schlechte Flanke, die wir eigentlich simpel verteidigen können. Aber wir gehen erst mit der Hacke hin und dann kriegen wir den Ball nicht.“

Kimmich feiert Comeback

Lewandowski trifft zur Führung

Von Beginn an agierten sie druckvoll, drängten den Gegner in deren eigene Hälfte – und belohnten sich bereits früh mit dem 1:0. Lewandowski traf nach Vorlage von Thomas Müller zur Führung. Damit erzielten die Bayern im 65. Bundesliga-Spiel in Serie mindestens ein Tor und egalisierten ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2014.