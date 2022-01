FC Bayern: Oliver Kahn kritisiert DFL nach Corona-Chaos

Ibrahimovic, Copado und Co.: Auf diese Youngster setzt Nagelsmann

So wolle er anregen, „diese Regularien noch einmal ganz genau anzuschauen und diese dann doch noch mal zu überarbeiten. Mir als ehemaliger Sportler will das nicht so richtig verständlich werden, dass Spieler, die auch teilweise langfristig verletzt sind, auch als einsatzfähig gelten.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)