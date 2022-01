Bundesliga-Neustart mit Bayern vs. Gladbach: Politik soll Zeichen senden - Kommentar von Pit Gottschalk

Der Politik in Deutschland fehlt der Mut, ein Zeichen der Hoffnung zu senden. Ein Kommentar zum Rückrunden-Auftakt in der Bundesliga von SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Was wir wissen: dass die Bundesliga praktisch in leeren Arenen spielt, die Klubs deshalb finanziell noch steiler in Schieflage geraten und die Bevölkerung mehrheitlich trotzdem der Meinung ist, dass die politischen Vorsichtsmaßnahmen nicht scharf genug sind.

Kompromisse, wohin man schaut

Was also ist richtig oder falsch? Sogar Bayern hadert: Das Gladbach-Spiel am Freitagabend darf stattfinden, obwohl fast ein Dutzend Spieler Corona hatten oder haben, aber bitteschön in verwaister Allianz-Arena. Kompromisse, wohin man auch schaut. (Bundesliga: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach, 20.30 Uhr im LIVETICKER)