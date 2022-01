Handball-EM 2022: Deutschland schlägt Schweiz im Testspiel

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte die Schweiz mit 30:26 (15:14) und nahm eine Woche vor ihrem EM-Auftaktspiel Schwung auf für das bevorstehende Turnier in der Slowakei und in Ungarn. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Bester Torschützen der DHB-Auswahl am Freitag in Mannheim war Linksaußen Marcell Schiller mit sieben Treffern.

In der EM-Generalprobe trifft das deutsche Team am Sonntag (ab 19.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) auf den Olympiasieger Frankreich, bevor das Team am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava reist.